Operação da PF investiga grupo suspeito de causar R$ 469 milhões em danos ambientais no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), uma operação para desarticular um grupo suspeito de promover danos ambientais estimados em R$ 469 milhões. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares diversas da prisão nos estados do Pará, Paraná e Rio Grande do Sul.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava um esquema de destruição da floresta por meio da pulverização de herbicidas sobre a vegetação nativa. Laudos periciais apontam que cerca de 10.180 hectares de floresta foram degradados com o uso de produtos químicos em assentamentos federais localizados no município de Uruará, no sudoeste do Pará.

A Polícia Federal informou ainda que, após a degradação da vegetação, aproximadamente 5.794 hectares foram desmatados por corte raso e transformados em áreas de pastagem, indicando a ocupação e exploração econômica das áreas devastadas.

As apurações também revelaram que o grupo investigado atuava em todas as etapas do esquema, desde a aquisição dos insumos químicos utilizados na pulverização até a ocultação de informações relacionadas aos danos ambientais.

Além da coleta de provas, as medidas judiciais têm como objetivo interromper as atividades investigadas e garantir a futura reparação dos prejuízos ambientais causados.

Os investigados poderão responder por crimes ambientais, uso irregular de substâncias tóxicas, fraude em procedimentos ambientais e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das investigações.