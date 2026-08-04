‘Galinha Pintadinha’, mãe de ‘Neymar’, é presa por suspeita de tráfico de drogas em Santarém

Uma mulher identificada como Maria Feliciana dos Passos foi presa na noite de segunda-feira (3), suspeita de tráfico de drogas no bairro Vitória Régia, em Santarém, no oeste do Pará. A prisão foi realizada por policiais militares do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM), após denúncias anônimas recebidas por meio do Disque 180 informarem sobre a possível comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua Chico Mendes.

Durante as rondas, os policiais abordaram inicialmente Jhonathas Mateus Soares Coelho, que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se desfazer de um invólucro contendo uma substância semelhante à droga.

Segundo a PM, o homem afirmou ser usuário de entorpecentes e disse que havia acabado de comprar a droga na casa investigada. Ele ainda relatou que, na ausência do suspeito conhecido como "Neymar", apontado como um dos responsáveis pelo esquema, a comercialização era realizada pela própria mãe, que é Maria Feliciana.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o ponto de venda de drogas seria comandado por três suspeitos conhecidos pelos apelidos de "Neymar", "Galinha Pintadinha" e "Carlão", que são apontados como responsáveis pela atividade criminosa investigada.

Com base nas informações, os militares seguiram até o imóvel e localizaram Maria Feliciana em um dos cômodos da residência. Durante as buscas, foram apreendidos 19 invólucros de substância análoga ao crack, uma porção maior da mesma droga, R$ 551 em espécie, distribuídos em diversas cédulas, e quatro aparelhos celulares.

De acordo com o registro da ocorrência, Maria confessou aos policiais que realizava a venda de drogas no local e afirmou que praticava a atividade para ajudar no sustento de um filho com transtorno do espectro autista (TEA).

A mulher e o usuário foram encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis. Até o momento, não há informações sobre a localização dos suspeitos conhecidos como "Neymar", "Galinha Pintadinha" e "Carlão".

PM

Procurada para se posicionar sobre o caso, a Polícia Militar informou que duas pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas no bairro Vitória Régia. “No local, foram apreendidos 19 invólucros de substância análoga ao crack, 01 porção maior da droga, R$ 551,00 em espécie e 04 aparelhos celulares. A dupla e os materiais foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Santarém.", explicou uma nota da PM.

PC

Já a Polícia Civil informou, em nota, que uma mulher foi presa em flagrante e autuada pelo crime de tráfico de drogas. “Um inquérito policial apura exclusivamente a conduta da suspeita, e as investigações seguem em andamento pela Delegacia de Santarém.”, pontuou.