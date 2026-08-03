Adolescente de 17 anos desaparece nas águas do Ver-O-Rio, em Belém

Uma jovem de 17 anos está desaparecida após pular nas águas da ⁠Baía do Guajará, na tarde desta segunda-feira (03), no Complexo Ver-O-Rio, no bairro do Umarizal em Belém. A jovem Wyni Beatriz teria pulado no rio por volta das 15h30 e não foi mais encontrada. Vários órgãos de segurança foi acionados e estiveram no local.

De acordo com testemunhas, o grupo que acompanhava Wyni Beatriz era formado por outros três jovens, sendo apenas um maior de idade. Wyni era estudante em uma escola técnica pública do bairro. Os outros jovens seriam estudantes de outra escola. Trabalhadores de comércios do local informaram que outros casos de afogamento de jovens já foram registrados no Ver-O-Rio.

Segundo informações de professores da moça, que estiveram no local em busca de notícias, Wyni não sabia nadar. Eles relataram que sempre orientam os jovens a não pularem no rio devido ao perigo da correnteza. O espaço do Ver-O-Rio é muito utilizado pelos jovens das escolas públicas para se divertir. Mesmo com as orientações muitos acabam tomando banho no local.

O grupo teria chegado ao local e começou a consumir bebidas alcóolicas durante a tarde. Em determinado momento, teria havido um desafio entre os jovens que pularam na água de uma plataforma do Ver-O-Rio. Wyni e outro jovem teriam então pulado na água. Na terceira vez que a moça pulou não retornou mais.

Os familiares de Wyni, que moram em Ananindeua, estiveram no Ver-O-Rio para acompanhar a ocorrência, mas até o final da noite a jovem não havia sido localizada. O grupo de jovens, que acompanhava Wyni, foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Delegacias.

Os dois jovens menores de idade foram levados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), já o rapaz maior de idade foi encaminhado para a Seccional Urbana do Comércio da Polícia Civil do Pará. As buscas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) foram interrompidas ao final da tarde e devem ser retomadas na manhã desta terça-feira (04).