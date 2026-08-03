Homem é morto a tiros no bairro da Cabanagem
Até o momento, as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no domingo (2/8), no bairro da Cabanagem, em Belém. Até o momento, as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no ocorrido.
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Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro. E, ao chegar no local, constatou o corpo da vítima. O trecho foi isolado até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).
A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para dar mais detalhes sobre o assunto. Em nota, a instituição informou que a Delegacia da Cabanagem apura o homicídio. “Perícias foram solicitadas, e equipes policiais trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Informações que possam contribuir com a apuração podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido”, comunicou.
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