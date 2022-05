Mãe denuncia professor de karatê que teria dado soco na barriga de sua filha de 9 anos

Um professor de Karatê é acusado de agredir uma criança de nove anos durante uma aula no Colégio Estadual Liria Micheleto Nichele, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Paraná. A mãe da criança, Bianca de Oliveira, realizou a denúncia. O professor teria dado socos na barriga da criança como forma de punição.

Bianca, em entrevista ao portal Banda B, conta que a filha entrou em casa triste, e disse que não queria mais fazer karatê porque o professor havia batido nela.

“Ele bateu nela como punição por ela não ter se comportado bem. Ela falou isso e eu entrei em choque, fiquei sem acreditar”, relatou a mãe.

A mãe então mandou mensagens para o professor, que confirmou as agressões e justificou como sendo “alguns socos bem fracos, pois ela deu um tapa na cara da colega dela e os óculos da colega caíram”.

Bianca explica que a criança estava brincando com o amigo e sem querer o atingiu. O professor teria anotado o nome dela e de outras crianças em um caderno, “para levarem uma punição no final da aula que seriam os socos. Ele formou a fila de alunos e enquanto ele ia socando falava as disciplinas de comportamento dentro do karatê”, explicou a mãe para o portal Banda B. As câmeras de segurança do colégio teriam registrado o momento, explicou a mãe, que registrou um boletim de ocorrência.

Instituições se pronunciam

A Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná afirmou em nota que a escola apenas cedeu o espaço para as aulas que são ofertadas pela associação de moradores, mas que no momento, as atividades serão cessadas até a resolução do caso. A Polícia Civil do estado do Paraná declarou que um inquérito foi instaurado para investigar o caso e que aguarda laudos complementares e imagens que auxiliarão no andamento da investigação.