Polícia

Lutador que assassinou a ex-esposa com ‘mata-leão’ é condenado a 22 anos de prisão em Ananindeua

A sentença foi proferida na madrugada desta sexta-feira (26)

O Liberal
fonte

Julgamento de lutador acusado de matar a ex-esposa entra pela madrugada em Ananindeua. (Reprodução)

O lutador Fábio Anderson Ribeiro Andrade, acusado de matar a ex-esposa Danielle Rocha Goyana, em Ananindeua, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. A sentença foi proferida na madrugada desta sexta-feira (26) após mais de 12 horas de sessão. A sentença pelo feminicídio praticado em situação de violência doméstica será cumprida em regime fechado.

O caso, que ganhou repercussão no estado, ocorreu em 3 de abril de 2023, na residência do ex-casal, no bairro do Coqueiro, naquele município. De acordo com as investigações, Danielle foi morta por estrangulamento, após sofrer uma sequência de agressões físicas. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima teve o rosto desfigurado e morreu por asfixia, após ser submetida a um golpe de “mata-leão”. Depois do crime, Fábio teria tentado suicídio. As investigações também apontaram para um crime passional, uma vez que Danielle estaria tentando se separar de Fábio.

