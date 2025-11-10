Homem é preso ao fotografar partes íntimas de mulheres na porta de banheiro em Belém
Entre as vítimas havia uma adolescente de 17 anos de idade
Um homem foi preso em flagrante no último domingo (9/11) pela Polícia Civil, acusado de importunação sexual. Ele teria sido flagrado praticando atos libidinosos e fotografando partes íntimas de mulheres, incluindo uma adolescente de 17 anos, na porta de um banheiro feminino.
Conforme a Polícia Civil, o suspeito fugiu do local após ser denunciado pelo gerente do estabelecimento. A Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR/DPE) comunicou o ocorrido às equipes da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA/Belém).
Com o apoio do Grupo de Trabalho de Vulneráveis (GTV/NIP), as equipes policiais realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do investigado. Ele foi capturado e levado à unidade policial para os procedimentos legais, onde permanece à disposição da Justiça.
Legislação sobre o crime
O Código Penal brasileiro prevê reclusão de um a cinco anos para quem praticar contra alguém, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A prática de importunação sexual é considerada crime grave.
