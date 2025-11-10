Homem é preso ao fotografar partes íntimas de mulheres na porta de banheiro em Belém

Um homem foi preso em flagrante no último domingo (9/11) pela Polícia Civil, acusado de importunação sexual. Ele teria sido flagrado praticando atos libidinosos e fotografando partes íntimas de mulheres, incluindo uma adolescente de 17 anos, na porta de um banheiro feminino.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito fugiu do local após ser denunciado pelo gerente do estabelecimento. A Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR/DPE) comunicou o ocorrido às equipes da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA/Belém).

Com o apoio do Grupo de Trabalho de Vulneráveis (GTV/NIP), as equipes policiais realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do investigado. Ele foi capturado e levado à unidade policial para os procedimentos legais, onde permanece à disposição da Justiça.

VEJA MAIS

Legislação sobre o crime

O Código Penal brasileiro prevê reclusão de um a cinco anos para quem praticar contra alguém, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A prática de importunação sexual é considerada crime grave.