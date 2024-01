Motorista de aplicativo é preso após fotografar partes íntimas de criança

Um homem de 56 anos foi preso nesta terça-feira (9), acusado de fotografar as partes íntimas de uma menina de 12 anos durante uma corrida de aplicativo. O suspeito foi detido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e encaminhado para a 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

Segundo informações obtidas pela polícia, o motorista obrigou a criança a tirar suas vestes e fotografou partes íntimas do corpo da garota durante o trajeto da corrida. A vítima resistiu a tentativas de toque nas partes íntimas por parte do agressor.

O incidente teve início, quando a mãe da vítima solicitou uma corrida por aplicativo para a menina. Durante o trajeto, o motorista fez a criança fornecer seu número de telefone. No mesmo dia, o suspeito cometeu extorsão contra a menor. Ele entrou em contato com a vítima, ameaçando divulgar as fotos capturadas, a menos que a garota gravasse vídeos íntimos e os enviasse para ele.

A PCDF solicitou e obteve mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante a busca, o celular do homem foi localizado e apreendido, contendo imagens das partes íntimas da garota, bem como registros das ligações feitas para o telefone da vítima.

A mãe da criança compareceu à delegacia de polícia, apresentando as roupas e acessórios utilizados pela menor no dia do ocorrido, que correspondem com as fotos encontradas no celular do suspeito.

O autor dos crimes será indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, extorsão e armazenamento de pornografia envolvendo menor de idade. Caso seja condenado, o agressor poderá enfrentar uma pena de até 30 anos de prisão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)