Homem é preso por associação criminosa e tentativa de roubo na Grande Belém
Nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil deflagrou a operação "Castelo de Cartas", onde deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem por associação criminosa e tentativa de roubo seguido de morte.
O suspeito, que exerce a função de "disciplina final" em uma organização criminosa, foi encontrado pela equipe da Delegacia do Tenoné enquanto fazia compras no bairro onde reside.
O homem foi conduzido à unidade policial para a realização dos trâmites legais, onde permanece à disposição da Justiça.
