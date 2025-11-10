Policial militar é baleado dentro de estabelecimento comercial no Guamá, em Belém

Um policial militar, que não teve a identidade divulgada, foi baleado de raspão na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 16h30, durante uma suposta tentativa de assalto registrada no bairro do Guamá, em Belém. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

As imagens mostram o momento em que o policial está sentado dentro de um estabelecimento comercial, próximo a um dos caixas. Pelo menos três homens chegam ao local. Um deles usa a própria camisa para cobrir o rosto, enquanto outro já entra mascarado e vai direto em direção ao policial.

Ao perceber a aproximação e a atitude suspeita do grupo, o policial se levanta, atravessa o corredor entre os caixas e tenta sacar a arma da cintura. Nesse momento, um dos criminosos atira, atingindo o agente de raspão nas costas. Logo em seguida, os bandidos fogem correndo do local.

O policial ainda aparece nas imagens engatilhando a arma, mas os suspeitos já haviam fugido. Funcionários do estabelecimento ficaram assustados e correram para se proteger.

Ainda não há informações sobre o motivo da presença do policial no local, nem se ele trabalhava como segurança particular no momento do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Divisão de Homicídios realizam o levantamento de informações e um inquérito será instaurado para a apuração do crime. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Testemunhas são ouvidas, imagens de câmera de segurança são analisadas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos”.