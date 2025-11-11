Capa Jornal Amazônia
Dois casos de abandono de bebês são registrados no Pará em menos de 24 horas

Nos dois episódios, as crianças foram encontradas com vida e receberam atendimento médico

O Liberal
fonte

Dois casos de abandono de bebês são registrados no Pará em menos de 24 horas. (Reprodução/ redes sociais)

Em menos de 24 horas, dois casos de abandono de recém-nascidos foram registrados no estado do Pará. O primeiro ocorreu na noite de domingo (9), em Tucuruí, no sudeste do estado, e o segundo na madrugada desta segunda-feira (10), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Nos dois episódios, as crianças foram encontradas com vida e receberam atendimento médico.

O caso mais recente foi registrado por volta das 2h54, na rua José Marcelino de Oliveira, no Centro de Ananindeua, quando uma mulher foi presa em flagrante após abandonar a própria filha recém-nascida dentro de um balde. A bebê foi encontrada com vida e levada para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no bairro do Umarizal, em Belém, onde permanece internada sob cuidados médicos.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 10h desta segunda-feira as equipes da Seccional de Ananindeua foram informadas de que uma recém-nascida havia sido deixada na porta de uma residência, ainda com o cordão umbilical. Os policiais se deslocaram até o endereço em questão e iniciaram diligências para coletar imagens de câmeras de segurança e outros elementos que ajudassem a identificar a pessoa responsável pelo abandono.

As imagens obtidas mostram o momento em que uma mulher passa pela via carregando o balde. Às 2h54, ela aparece caminhando com o recipiente nas mãos, desaparece do alcance das câmeras e retorna minutos depois sem a criança. A mulher tenta cobrir o rosto com uma toalha.

Com base nas filmagens e em diligências complementares, a suspeita foi identificada e presa. Ela foi levada à Seccional de Ananindeua e identificada como Keila Brito de Oliveira, que, segundo a polícia, admitiu ser a mãe da recém-nascida.

Segundo a polícia, a suspeita relatou que realizou o parto sozinha em casa e, em seguida, decidiu embalar a criança e deixá-la em frente a uma residência, dentro de uma mochila. Após a prisão, Keila foi encaminhada à UPA para receber atendimento médico e avaliação do seu estado de saúde.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) e o Conselho Tutelar de Ananindeua informaram que ainda não foram acionados oficialmente. “A criança está sob responsabilidade do Estado, e os órgãos da Prefeitura de Ananindeua permanecem à disposição para adotar as medidas cabíveis, caso sejam acionados”, destacou a pasta.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará confirmou que a bebê permanece internada, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde da criança em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Tucuruí

Em Tucuruí, no sudeste do estado, a Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que deu à luz e abandonou o recém-nascido dentro de uma casa após pedir para usar o banheiro do imóvel. O caso ocorreu na noite de domingo (9), na travessa Nossa Senhora da Conceição.

Segundo informações do portal Floresta News, a mulher teria pedido para usar o banheiro de uma residência próxima à feira municipal. Pouco tempo depois, entrou em trabalho de parto, deu à luz dentro da casa e abandonou o bebê sobre uma cama antes de sair do local como se nada tivesse acontecido.

Moradores perceberam o ocorrido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro à criança. O recém-nascido foi levado ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Tucuruí. Até o fechamento desta edição, o estado de saúde do bebê não havia sido divulgado.

