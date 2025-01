Lutador de boxe chora após ser preso por violência doméstica no Pará

Adilson Santos Nascimento, conhecido como “Pelencado”, foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica contra sua companheira. A prisão ocorreu na noite desta sexta-feira (10) em Marabá, sudeste do Pará, e foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

A agressão aconteceu na residência do casal, localizada na Folha 28, no bairro Nova Marabá. A vítima procurou a delegacia, por volta das 21h, para denunciar os atos de violência física e psicológica que vinha sofrendo durante o relacionamento. Segundo o relato, a última agressão ocorreu no mesmo dia, quando ela foi atingida por socos que resultaram em lesões evidentes no nariz, nos seios e no maxilar.

Após o registro da denúncia, a equipe plantonista iniciou diligências e prendeu o suspeito, que chorou ao perceber que seria levado à delegacia. Lutador de boxe e personal trainer, Adilson foi autuado em flagrante e agora aguarda transferência para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.