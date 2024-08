Loja de eletrônicos e celulares é assaltada em Salinas

Uma loja de aparelhos celulares e eletrônicos foi alvo de um assalto na noite de segunda-feira (26/08), na Avenida Doutor Miguel Santa Brígida, bairro do Atlântico I, em Salinópolis, nordeste do Pará. Imagens de câmeras de segurança do local registraram a ação do suspeito, que está sendo procurado pelas autoridades policiais.

Pelas imagens é possível ver quando o suspeito, que usa uma camisa azul, bermuda, chapéu e mochila, surge na porta. São por volta de 20h52 quando uma das funcionárias deixa o suspeito entrar. Assim que o homem tem acesso ao local, ele tira uma arma de fogo de dentro da bermuda e anuncia o assalto. Além da funcionária, um outro atendente também trabalhava na loja no momento do roubo.

O vídeo mostra quando o suspeito aponta a arma para o funcionário e manda ele ficar sentado na cadeira atrás de uma mesa. O suspeito manda a funcionária colocar na mochila os eletrônicos e celulares. O funcionário fica com as mãos levantadas e pede para o suspeito ter calma. Após pegar os itens desejados, o suspeito foge do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.