‘Loirão’ é morto com quatro tiros em Redenção, no sul do Pará

Um homem identificado como Daniel Lucas dos Santos, mais conhecido como “Loirão”, foi assassinado a tiros no município de Redenção, no sul do Pará. O homicídio ocorreu na tarde de domingo (10), na avenida Leopoldo, no setor Barreirão, perto do campo da Polícia Militar.

Ainda segundo o portal Fato Regional, moradores da área contaram aos policiais que ouviram quatro disparos de arma de fogo. Mas, no local, os agentes não conseguiram informações sobre as circunstâncias do crime e nem sobre a provável motivação do homicídio. Policiais civis e militares foram até a cena do crime.

Ainda segundo essa versão inicial, "Loirão” era conhecido da polícia pela prática de atos ilícitos. A Polícia Civil vai investigar a possiblidade de a morte de “Loirão” estar ligada possivelmente ao tráfico de drogas ou, então, à disputa entre facções criminosas.

A Polícia Civil informou que o crime é investigado pelos agentes da Delegacia de Redenção. E que a vítima foi identificada como Daniel Lucas dos Santos.