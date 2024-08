Líder de grupo criminoso que sequestrou lancha no Pará se entrega à polícia

Um homem de 31 anos que não teve identidade divulgada se entregou à Polícia Civil de Macapá nesta segunda-feira (26). O homem é apontado como o líder do sequestro da lancha Expresso Fonseca, registrado no dia 19 deste mês. Segundo a polícia, o homem se apresentou na Delegacia Especializada nos Crimes contra o Patrimônio (DECCP), localizada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, em Macapá. O suspeito, que ​estava acompanhado por um advogado, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, de acordo com a polícia.

O mandado de prisão preventiva do líder do grupo criminoso foi expedido pela Justiça da comarca de Porto de Moz-PA. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada nos Crimes contra o Patrimônio (DECCP), em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Porto de Moz, o Núcleo de Polícia Marítima (NEPOM/PF) da Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), e as 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Santana-AP.

Relembre o caso

O sequestro da lancha ocorreu quando a embarcação, que partiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó, com destino a Porto de Moz, no oeste do Pará, foi tomada por criminosos disfarçados de passageiros. A bordo estavam 23 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Após anunciar o assalto, os sequestradores abandonaram as vítimas em uma ilha desabitada, onde ficaram sem acesso a água e comida. Elas foram resgatadas 19 horas depois por um ribeirinho.

A lancha Expresso Fonseca foi localizada na terça-feira (20) na comunidade de Anauerapucu, em Santana (AP), a 417 quilômetros do ponto de partida. Uma força-tarefa composta por forças de segurança do Amapá e Pará foi mobilizada para investigar o caso e capturar os envolvidos no crime.