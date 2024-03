Líder de facção criminosa envolvido em homicídio no Amapá é preso no Pará

Wagner João Oliveira Melonio foi capturado na quarta-feira (27) pela Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, por envolvimento em um homicídio ocorrido na capital do Amapá. A operação, realizada em conjunto pela Superintendência Regional do Médio e Baixo Amazonas, 16ª Seccional Urbana de Santarém e Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (Deca), teve como alvo Melonio, conhecido por liderar uma facção criminosa atuante nas regiões de Altamira e Santarém.

Melonio já havia cumprido pena na Penitenciária Federal de Campo Grande, após ser condenado por matar um agente penitenciário no estado do Amapá, em junho de 2012. Na época, ele demonstrava comportamento indisciplinado e era considerado chefe de quadrilha dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele tinha todo o histórico necessário para ser transferido, segundo as autoridades policiais.

Wagner João Oliveira Melonio foi condenado a 26 anos de prisão pela morte de uma pessoa no bairro Açaí, em Macapá, e ainda responde por out​ras acusações como tráfico de drogas, associação para o tráfico e pela morte do agente penitenciário.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém em decorrência da condenação dele pela prática de homicídio consumado e tentado na cidade de Macapá, no estado do Amapá. O crime teria sido cometido contra um desafeto da organização criminosa, que havia se deslocado até o Amapá com a intenção de executar o líder.

Atualmente, ele estava cumprindo prisão domiciliar e sem monitoramento, foi determinado que ele fizesse o uso de tornozeleira eletrônica, porém ele demorou para cumprir a determinação e houve uma regressão de regime.

Após a prisão, Melonio foi encaminhado às autoridades competentes e permanecerá custodiado no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, à disposição da Justiça.