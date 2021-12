Kombi escolar cai em buraco de estrada de terra em Altamira

Uma kombi escolar que retornava com estudantes da escola da Agrovila Sol Nascente caiu em um buraco no km 9 da estrada que dá acesso à comunidade Travessão Cajá na Gleba Assurini, zona rural do município de Altamira, no sudoeste paraense. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (3). As informações são do portal Confirma Notícia.

Segundo testemunhas, o veículo que transportava os alunos da rede municipal tentou subir uma ladeira e acabou caindo no buraco por causa das péssimas condições da estrada, que ficou ainda mais intrafegável com a chuva que caiu na região nesta quinta-feira (2). Moradores da região reclamam que a estrada não recebe manutenção há tempos.

A kombi escolar pertence à Secretaria de Educação de Altamira. A viagem foi interrompida, mas, por sorte ninguém se feriu e tudo não passou de um grande susto para as crianças e adolescentes que estavam no veículo.

Foi necessário buscar ajuda em casas próximas e o apoio de uma caminhonete para retirar a kombi do atoleiro. Em nota, a Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria de obras, informou que o trecho onde ocorreu o acidente está incluído na ordem de serviços das obras de infraestrutura viária, que já vêm sendo executadas. Mas nada foi informado sobre os estudantes.