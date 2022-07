Justiça mantém prisão de policiais do Pará que extorquiam traficantes do Comando Vermelho

Os 10 policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), presos por suspeita de extorsão mediante sequestro de traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho, tiveram a prisão mantida pela Justiça nesta quinta-feira (7). O promotor de Justiça Militar Armando Brasil confirmou a informação, após a audiência de custódia. O batalhão é responsável pela segurança na área do Tapanã, Augusto Montenegro, Maguari e parte de Icoaraci.

Outros militares da Região Metropolitana de Belém, observa o promotor, também são investigados pelos mesmos crimes e podem ser presos em breve. O processo foi registrado sob o número 0800300-75.2022.814.0200.

A audiência de custódia foi conduzida pelo juiz militar Lucas do Carmo de Jesus, que acatou manifestação do promotor. As investigações começaram em março deste ano. "A corregedoria da PM fez as investigações e remeteu à Promotoria Militar, que após diligências complementares para elucidação dos fatos, requisitou a preventiva deles em razão da gravidade dos fatos", explicou Brasil.

VEJA MAIS

Armando Brasil afirma que a promotoria irá requisitar a instauração de conselho de disciplina para investigar o caso.“A promotoria militar também irá requisitar a instauração de conselho de disciplina objetivando apurar se eles continuam ou não na tropa da PM. Eles costumam a prender traficantes de drogas nas viaturas e e após rondarem exigem pagamento via pix. Alguns ficam com a cocaína e passam a negociar. A propina e em troca da liberdade dos traficantes”, disse o promotor.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Polícia Militar sobre o caso.