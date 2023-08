Justiça emite mandado de prisão preventiva contra mulher suspeita de matar tesoureiro no Marajó

A Justiça emitiu, no último sábado (12), um mandado de prisão preventiva contra Ellen Caroline de Oliveira Paixão, 33 anos, a principal suspeita de matar o tesoureiro do Banpará Luiz Paula Miranda. Assim como a vítima, a mulher é natural do Amapá, onde a Polícia Civil também faz buscas por ela, já que é considerada foragida. O crime ocorreu em Santa Cruz do Arari, no Marajó, no kitnet em que Luiz morava. O corpo do homem foi encontrado no dia 10 deste mês. Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil do Estado do Amapá (PC-AP) pediu ajuda da população para localizá-la. O caso segue sob sigilo.

O delegado Ronaldo Coelho, diretor do Departamento de Polícia da Capital, recebeu familiares da vítima e a imprensa, nesta quinta (17), para falar das buscas pela principal suspeita. Ele considerou o caso como um crime brutal. Conforme consta no site da PC-AP, Ellen é investigada por homicídio.

“As investigações do crime estão sendo realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará. Desde o último fim de semana, já fomos informados de que a suspeita poderia estar no Estado do Amapá, uma vez que é amapaense e possui parentes em Macapá, assim como a vítima. Estamos com equipes em campo, bem como equipes de inteligência, para localizar a Ellen Caroline, que está com mandado de prisão preventiva em aberto. Estamos diante de um crime brutal, em que a vítima, possivelmente, foi envenenada para que tivesse seu poder de resistência reduzido e, em seguida, recebeu 37 golpes de faca. Pedimos que a sociedade nos ajude com informações que nos leve ao paradeiro e prisão da suspeita”, explicou o delegado.

A redação integrada de O Liberal apurou junto à polícia que os dois se conheceram há 10 anos, se separaram, mas teriam reatado o relacionamento recentemente. Assim como Luiz, Ellen é natural do Amapá, onde os policiais fazem buscas por ela. Até a última atualização desta matéria, a suspeita não tinha sido localizada pelas autoridades.

Saiba como ajudar a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. Caso a denúncia seja à PC-AP, os detalhes podem ser repassados através do disque-denúncia da Polícia Civil do Estado do Amapá: (96) 99202-6003. O sigilo é garantido.

O crime

O Portal do Marajó revelou, na quarta-feira (16), que Luiz pode ter sido assassinado com soda cáustica antes de levar 37 facadas. No dia do crime, o Grupo Liberal apurou que a polícia chegou a fazer buscas por Ellen, mas não a encontrou, apenas recebeu a informação de que ela embarcou em uma lancha, possivelmente na madrugada da última quinta (10), com destino a Belém.

Ainda conforme publicação do Portal do Marajó, as autoridades descobriram que, na noite anterior ao assassinato, Ellen teria comprado soda cáustica e um chip de celular em um comércio local. “Imagens das câmeras de segurança do mercado registraram toda a ação. A substância química foi encontrada próxima a um frasco de iogurte, o que levanta a hipótese de envenenamento”, detalha o site.

Além disso, a publicação aponta que na cena do crime a polícia encontrou também duas identidades que seriam pertencentes à suspeita, “chamando a atenção pelo fato de que em cada documento a mulher se apresentava com nomes diferentes”. “A polícia está analisando os motivos por trás dessa mudança de identidade, que, aparentemente, foi realizada de maneira legal, mas que será peça de análise”, diz o portal.