Justiça determina prisão preventiva de homem suspeito de matar mulher com golpe de foice em Ourém

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou a prisão preventiva de Erivelton Moreira Batista, de 19 anos, nesta quarta-feira (10), pela morte de Ana Paula de Sousa Santos. O crime aconteceu na manhã de terça (9), na vila quilombola do Mocambo, no município de Ourém, nordeste do Pará, quando a vítima foi assassinada com um golpe de foice no pescoço. A polícia conseguiu capturar o suspeito em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

O juiz de direito Cornélio José Holanda, da Vara Única da Comarca de Ourém, disse que a decretação da prisão preventiva de Erivelton foi tomada para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme descreve o Código de Processo Penal.

O magistrado, na sua decisão, reforçou que “por haver motivos que reconheço suficientes para ensejarem o decreto da custódia preventiva, reconhecendo que esta o impedirá de praticar novos delitos, uma vez que faz da criminalidade seu meio de vida, ou mesmo ou empreender fuga do distrito da culpa”.

Entenda o crime

O crime aconteceu às margens da PA-251. A vítima, era chamada pelos amigos e familiares de “Branca”. Moradores, assim que viram Ana Paula ferida, a socorreram ao Hospital Municipal Luiz Carlos de Sousa. O crime teria ocorrido no momento em que a vítima estava sozinha em casa.

O suspeito teria chegado alterado na casa da vítima e atacou com uma foice. E depois fugiu do local. Conforme as autoridades, Erivelton foi localizado pela polícia enquanto estava sentado e com a suposta arma do crime. Como a Justiça ordenou a prisão preventiva dele, ele continuará preso sem um prazo determinado do cárcere.