Justiça decreta medidas protetivas para corretora de imóveis agredida pelo ex-companheiro, em Ananindeua

O juiz de direito João Ronaldo Corrêa Mártires, da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, decretou nesta quinta-feira (2) medidas protetivas a favor da corretora de imóveis Amanda Nascimento, agredida pelo ex-companheiro Rafael Gonçalves Dias, na madrugada do último domingo (29).

Rafael é acusado de invadir o apartamento onde Amanda mora, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Dentro do imóvel, Rafael teria agredido por cerca de duas horas, com tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. Além disso, ele ainda teria ferido a moça com um golpe de faca que acertou a perna de Amanda.

Diante dos fatos, o juiz considerou “que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima”.

Com isso, Rafael fica proibido de se aproximar da vítima, ou frequentar a casa dela, bem como de manter contato com Amanda por qualquer meio de comunicação, como contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, entre outros. Em caso de descumprimento, o agressor poderá ter sua prisão preventiva decretada.

O caso

A corretora de imóveis Amanda Nascimento denunciou em uma rede social um caso de violência doméstica ocorrido na madrugada do último domingo, 29, quando o companheiro dela, Rafael Gonçalves Dias, de quem já estava separada, invadiu o condomínio onde ela mora, localizado no bairro da Guanabara, em Ananindeua, às 4h50 da manhã. A corretora diz que Rafael Dias arrombou a porta do apartamento e a agrediu por cerca de duas horas, com tapas, socos, chutes e puxões de cabelo.

Ela relata que após a sequência de agressões, ele ainda a atacou com uma faca de cozinha, a feriu na perna e tentou cortar o cabelo dela com a própria faca. “Um agressor consegue agredir uma mulher e, ao mesmo tempo, dizer que vai ficar na casa, que a mulher é dele", desabafou Amanda, que diz que os dois não estavam mais juntos.

“Ele saiu de casa por ciúmes do Instagram”, diz Amanda, ao informar que ele já havia lhe desferido tapas no rosto e uma mordida no queixo. Ela registrou uma ocorrência na Delegacia da Mulher e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Amanda e Rafael estão em processo de separação, mas, segundo a corretora, o ex-companheiro não se conforma e, por isso, a agrediu. “No domingo (29), poderia ser o meu velório e na segunda meu enterro”, desabafou a corretora.