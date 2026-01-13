Justiça converte em preventiva prisão de suspeito de matar cunhada paraense a facadas no Mato Grosso

A Justiça converteu em preventiva, nesta segunda-feira (12), a prisão em flagrante de Gutemberg Lima Santos, de 29 anos, suspeito de matar a facadas a cunhada Laila Carolina Souza da Conceição, também de 29 anos. A vítima era natural de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém, no Pará.

O crime ocorreu no domingo (11), em uma residência no município de Nova Maringá, a 392 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por vizinhos por volta das 10h50, após relatos de uma briga entre o suspeito e a vítima.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os três filhos de Laila em estado de desespero, pedindo socorro. Em seguida, os agentes localizaram o corpo da mulher caído no chão da residência, com diversas perfurações pelo corpo. Uma equipe do Hospital Municipal foi acionada, mas os médicos constataram a morte ainda no local.

Após buscas na região, o suspeito foi encontrado correndo, com uma faca na mão e o corpo sujo de sangue. Ele foi preso em flagrante. Questionado pelos policiais, Gutemberg confessou o crime e afirmou que perdeu o controle durante uma discussão com a vítima, momento em que a atingiu com golpes de faca. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juiz destacou que o suspeito já responde a outros crimes e levou em consideração o fato de o homicídio ter sido cometido na presença dos filhos da vítima.

Laila era natural de Santa Bárbara, no Pará, e morava no Mato Grosso havia pelo menos cinco anos, para onde se mudou em busca de trabalho. O corpo dela já está em traslado para o estado do Pará. A família prevê que o velório ocorra a partir das 15h desta quarta-feira (14), em Santa Bárbara, e o enterro na quinta-feira (15), no mesmo município.

Segundo familiares, o marido de Laila está preso, também no Mato Grosso, por um crime que não foi detalhado. Ainda conforme os parentes, após a prisão do marido, o irmão dele passou a perseguir Laila e seria “obcecado por ela”. A reportagem tenta confirmar se os filhos da vítima também estão a caminho do Pará.