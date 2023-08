Justiça concede liberdade provisória à suspeita de matar marido a facadas em Santarém

A 3ª Vara Criminal de Santarém concedeu, nesta sexta-feira (18), liberdade provisória para Daniele Siqueira da Silva e Silva, 36. Ela é suspeita de matar o marido, o sargento da Polícia Militar Márcio Anderson Vinhote Silva, 42 anos. O crime ocorreu em Santarém, no dia 26 de julho. Daniele tinha sido presa em flagrante por homicídio.

A decisão, que consta no documento assinado pelo juiz de direito Gabriel Veloso de Araújo, diz que o Ministério Público do Pará (MPPA) solicitou a devolução do inquérito à Delegacia de Santarém para que sejam realizadas novas diligências. Além disso, o MPPA também “se manifestou favorável a liberdade da indiciada”, alegando que ela “é mãe de um filho menor de idade, tem residência fixa, trabalho lícito”, é réu primária e tem bons antecedentes".

VEJA MAIS

Por esse entendimento, o juiz Gabriel Veloso deferiu o benefício da liberdade provisória para Daniele. Entretanto, ela terá que seguir 14 condições estipuladas pela Justiça, entre as quais " residir no endereço declarado (...), devendo comunicar com antecedência eventual mudança; comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades; recolher-se todos os dias úteis entre as 21h e 7h e por 24 horas nos domingos e feriados; não frequentar bares, boates, casas de show e outros espaços de lazer; e não manter contato com as testemunhas.

Caso Daniele não cumpra nenhuma dessas exigências terá a liberdade provisória revogada com expedição imediata de recaptura. Agora, a Polícia Civil terá 30 dias para fazer as diligências requeridas pelo Ministério Público, e que não são esclarecidas no documento.

O crime

A princípio, o caso foi avaliado como violência doméstica. Informações preliminares apontam que o esfaqueamento teria ocorrido após uma discussão entre o sargento e a suspeita, na casa em que moravam, em Santarém.

De acordo com a polícia, vizinhos contaram que teriam ouvido disparos de arma de fogo durante a discussão do casal. Entretanto, o sargento Vinhote recebeu pelo menos quatro golpes de faca à altura do peito. No imóvel do casal estavam somente Daniele, a vítima e o filho deles, de 13 anos, que não presenciou o ocorrido. Márcio Anderson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu.