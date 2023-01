Justiça absolve acusado de matar homem a facadas durante bebedeira no bairro do Tenoné

O réu Rodolfo Ribeiro Conceição foi absolvido pelo júri nesta quarta-feira (11). Ele é acusado de matar a vítima Mike Amado Santana Macedo a facadas, durante bebedeira no bairro do Tenoné, em Belém. As informações são do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A decisão foi expedida no Fórum Criminal de Belém, localizado no bairro da Cidade Velha.

O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de setembro de 2020. Segundo a investigação, a vítima e o acusado ingeriam bebida alcoólica em grupo em uma área de invasão do bairro, desde às 18h do dia anterior. Por volta de 01h, o réu teria desferido uma facada no peito da vítima.

A defesa do acusado, representada pelo advogado Lucas Monteiro Cardoso, por outro lado, sustenta que não foi o réu quem desferiu a facada, mas sim uma terceira pessoa, que também participava da bebedeira. O suposto verdadeiro autor do crime foi identificado apenas como Peter, que é primo da esposa de Rodolfo. Peter teria agido após um desentendimento com a vítima sobre lotes de terra, segundo o réu.

O advogado citou que uma importante testemunha, que era vizinha da vítima e estava na área da invasão, não foi mais encontrada e citou um princípio jurídico, que implica que diante de uma dúvida, deveriam os jurados votarem pela absolvição do acusado.

Após manifestação da promotoria do júri, que sustentou a acusação com base nas declarações da viúva da vítima, que alega ser testemunha ocular e reconheceu Rodolfo, os jurados decidiram acolher os argumentos da defesa do acusado e absorveram o réu.