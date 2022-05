Juíza morta no Pará: entenda o relacionamento dos juízes envolvidos no caso

A juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, que teve seu corpo deixado, na manhã desta terça-feira (17), na Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Belém, no bairro de São Brás, era casada, desde julho de 2021, com o também juíz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Capital. Monica residia em Campina Grande, na Paraíba, e periodicamente ia ao Pará para visitar o marido. A informação foi concedida por familiares da vítima com exclusividade à reportagem de O Liberal.

