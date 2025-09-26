Jovem vítima de grave acidente com ônibus do IFPA, na PA-125, recebe alta após meses de internação

Após meses internada em estado grave, a jovem Ana Victoria recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (26). Ela foi uma das vítimas em estado grave do acidente ocorrido no dia 16 de junho, na rodovia PA-125, em Paragominas, no sudeste do Pará, envolvendo um ônibus escolar e um caminhão.

O coletivo transportava cerca de 40 estudantes de Ipixuna do Pará para o campus do Instituto Federal do Pará (IFPA) em Paragominas. Do total, 18 jovens ficaram feridos, sendo nove em estado mais grave. Seis deles foram encaminhados ao Hospital Regional de Paragominas e três receberam atendimento em um hospital particular da cidade. Outros nove tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados após atendimento na UPA de Paragominas.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu quando o caminhão que seguia à frente freou bruscamente. O motorista do ônibus não conseguiu evitar a colisão. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu trabalharam por mais de três horas no resgate das vítimas, período em que a rodovia ficou interditada nos dois sentidos.

Entre os estudantes, Ana Victoria foi uma das que mais sofreu com o impacto da batida. Inicialmente atendida em Paragominas, ela precisou ser transferida para Belém, onde recebeu cuidados médicos especializados. Após um longo período de internação e tratamento intensivo, ela finalmente retorna para casa.

"Eu estou muito feliz de estar voltando para casa depois de três meses, saindo desse hospital. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos agraciou com esse milagre tão grande, que é a minha vida", disse a jovem em um vídeo publicado nas redes sociais.