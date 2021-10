Jovem tenta subornar policiais, mas acabo preso por tráfico de drogas em Parauapebas

Na manhã desta sexta-feira (22), o jovem Pablo Santos Sousa, de 26 anos, foi preso em flagrante por militares do 23° Batalhão de Parauapebas pelo crime de tráfico de drogas. Com o rapaz, os policiais encontraram 27 gramas de maconha e 2,3 gramas de cocaína.

A prisão ocorreu na avenida JK, no bairro Rio Verde. Pablo é reincidente no crime de tráfico de drogas. Em abril deste ano, ele já havia sido preso pelo mesmo crime ao lado de um casal de comparsas. Com informações do site Zé Dudu.

A guarnição estava em ronda pela avenida JK, quando Pablo Sousa, que pilotava a moto Honda Bros, preta, placa OFK-3534, ao visualizar o veículo policial, teria demonstrado muito nervosismo. O rapaz saltou da moto, saiu correndo e invadiu uma autoescola, onde teria jogado dois pacotes com as drogas.

A tentativa de fuga não teve êxito. Ele foi apanhado pelos policiais e confessou que comprou os entorpecentes de um fornecedor no bairro Nova Vida I e entregaria no bairro Cidade Jardim.

Ao receber voz de prisão, Pablo tentou subornar os policiais militares oferecendo à guarnição a quantia de R$ 5 mil. A proposta foi recusada e ele, conduzido à delegacia de Polícia Civil, com a moto e as drogas.