Jovem recusa entregar celular a assaltante e é esfaqueado

Um jovem, ainda não identificado, foi esfaqueado durante um assalto, na noite desta sexta-feira (9), no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo informações da polícia, a vítima estava sentada em uma calçada na companhia de outros jovens, e teria se recusado a entregar o celular aos assaltantes, assim sendo golpeado com uma faca. O rapaz foi socorrido, e não há maiores informações sobre o seu estado de saúde. As informações são do portal Giro.

A ação criminosa, que ocorreu de forma rápida, foi registrada por volta das 20h30, no perímetro da 17ª rua, entre as travessas Lauro Sodré e João Pessoa, quando uma dupla de assaltantes, que estava em uma motocicleta Honda Pop 100, abordaram os jovens. Durante o assalto, um celular foi roubado.

O rapaz ferido ainda conseguiu entrar em sua residência, e seus familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional Tapajós (HRT), onde permanece internado. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Após cometer o crime, a dupla de assaltantes fugiu do local. A Polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.