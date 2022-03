Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em Ananindeua

Um homicídio foi registrado no bairro do Curuçambá, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A Polícia Científica do Pará foi acionada por volta das 11 horas desta segunda-feira (7).

A vítima foi identificada como Luiz Lucas Rocha, de 24 anos. Segundo as primeiras informações, a vítima estava desaparecida e foi encontrada às margens do rio com perfurações de arma de fogo pelo corpo. Policiais militares estão no local. Essa matéria está em atualização.