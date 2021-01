VÍDEO: Jovem morre em capotagem de carro em Marapanim

Um jovem de 23 anos faleceu e outro ficou ferido em um acidente de carro na PA-318, próximo ao município de Marapanim, no nordeste paraense, no domingo, 10, logo no incídio da manhã. O automóvel de modelo Ford K, de cor vermelha, capotou numa curva fechada e caiu no mangue. Relatos de familiares da vítima fatal, dão conta que oito passageiros estavam no carro e que dois foram arremessados para fora do veículo no acidente, incluindo Davi e o primo dele, identificado apenas como Gabriel, que saiu ferido.

A prima de Davi, Sheila Sousa, esteve em Marapanim para verificar o ocorrido. Ela contou que Davi seguia viagem no banco da frente do Ford K e que trazia Gabriel no colo. Na capotagem, o automóvel saiu da estrada e caiu na área de mangue situada às margens da via. O local possui grande quantidade de galhos secos. Um pedaço de pau perfurou o olho de Davi.

A vítima fatal Davi França (Arquivo pessoal)

O vídeo feito por um transeunte mostra Davi recebendo cuidados médicos em meio aos galhos secos por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que contaram com a ajuda de moradores da área para remover o jovem do local. Davi e Gabriel foram levados para o Hospital Municipal de Marapanim.

“Um pau atravessou a cabeça dele e furou o olho. Ele já tinha perdido o olho”, disse Sheila. “Ele (Davi) ainda chegou com vida no hospital, mas ele teve duas paradas (cardíacas). Ainda tentaram reanimar, mas ele não aguentou”, conta Sheila. Davi morava em Marapanim com a mãe e estava noivo. “Não liberaram o corpo dele ainda porque estão esperando o IML (Instituto Médico Legal) de Castanhal para fazer a necropsia e depois retornar (com o corpo para Marapanim)”.

Ainda segundo ela, Gabriel segue internado. Ele está consciente e teria sofrido fratura na perna. A família ainda não possui informações sobre o dono do carro e quem estava dirigindo. A reportagem não conseguiu informações do acidente com as Polícias Civil e Militar.

Assista ao vídeo: