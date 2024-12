Jovem morre em Anapu após moto colidir com caminhão

Mais um acidente foi registrado na BR-230, mais conhecida como Transamazônica. Na manhã da última sexta-feira (06), Tainara Araújo da Silva, de 22 anos, morreu após a moto em que ela estava colidir com um caminhão boiadeiro.

A tragédia foi na cidade de Anapu, no sudoeste do Pará. Tainara teria perdido o equilíbrio da motocicleta, o que a fez cair. Ela morreu no local.

O condutor do caminhão conseguiu fugir do local. Segundo testemunhas, ele seguiu em direção ao distrito de Bom Jardim, rumo a Pacajá.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e policiais civis também estiveram na cena do acidente para autorizar a remoção do corpo. A autoridade policial de Anapu já iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias e responsabilidades do caso.

A reportagem do oliberal.com solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.