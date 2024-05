Jovem morre em acidente de trânsito em Moju, no nordeste paraense

Kaleby dos Santos da Silva, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito, no município de Moju, no nordeste paraense. O acidente ocorreu no sábado (22), pouco depois das 20 horas. Ele conduzia uma motocicleta que colidiu com uma bicicleta, deixando o ciclista gravemente ferido.

Sebastião Belém, de 44 anos, que estava na bicicleta, foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado, em estado grave, para a Unidade Mista de Saúde em Moju. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegar ao local do acidente, prestando os primeiros atendimentos às vítimas, informou, ainda, o portal Moju News.

A Polícia Civil também compareceu ao local para acionar a Polícia Científica do Pará, que realizou a perícia no local. Além disso, a Polícia Rodoviária e o Demutran foram acionados para auxiliar nos procedimentos cabíveis e garantir a segurança na rodovia.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Mas informações preliminares apontam que a colisão ocorreu quando a motocicleta, conduzida por Kaleb, se chocou com a bicicleta de Sebastião. Até agora, não há informações sobre o estado de saúde do ciclista.

A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo um motociclista e um ciclista. As vítimas foram identificadas como Kaleby dos Santos Costa e Sebastião Belém da Silva. O caso está sendo investigado pela delegacia de Moju.