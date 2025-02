Jovem morre afogado ao tentar atravessar represa na zona rural de Parauapebas

Lutembergui dos Santos Silva, de 22 anos, morreu afogado na tarde da última sexta-feira (7) no Balneário dos Praças, localizado na Vila Palmares II, zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. O jovem, que estava sob forte efeito de bebida alcoólica, tentou nadar até a outra margem de uma represa, mas não conseguiu concluir a travessia e desapareceu nas águas por volta das 17h30. As informações são do Portal Pebão.

Populares que estavam no local acionaram a Polícia Militar ao perceberem que a vítima não havia retornado à superfície. Após aproximadamente três horas de buscas, o corpo de Lutembergui foi encontrado às 20h30 e removido para a margem da represa. A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exame de necropsia para determinar a causa oficial da morte.

O caso reforça os alertas sobre os riscos de atividades aquáticas, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas, que podem comprometer a coordenação motora e o discernimento. Autoridades locais destacam a importância de evitar nadar em locais sem supervisão e de não ingerir álcool antes de entrar na água.