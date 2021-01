Jovem em fuga invade imóvel, mas é morto com vários tiros em Ananindeua

Alessandro José da Cruz Navarro, de 23 anos, correu para fugir dos homicidas, no entanto, eles foram mais ágeis. A vítima foi executada no bairro do Aurá, em Ananindeua, nesta sexta-feira (22). O jovem tinha entradas no sistema penal por assalto a mão armada, e, atualmente, estava evadido do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, de acordo com o tenente da Polícia Militar, Neil. Em 24 horas, Alessandro é o terceiro homem, foragido do sistema penal do Pará executado a tiros em plena via pública.

Segundo relatos ouvidos de moradores pela PM, a perseguição a Alessandro começou na rua da Ligação, que fica no residencial Carlos Marighella, entre os bairros do Aura e Águas Brancas, em Ananindeua.

Alessandro conseguiu entrar na Passagem dos Primos e, quando chegou no final dessa alameda, no desespero, invadiu a última residência. Mas os homicidas o executaram dentro do imóvel.

A equipe de perícia do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves teve bastante trabalho para fazer a análise da cena do crime dentro da casa de madeira. A vítima foi encurralada e morta com vários tiros, informaram os policiais.

EXECUÇÕES DE FORAGIDOS

Na noite de quinta-feira (21), Carlos Alberto Lages Ribeiro Filho, 37 anos, foi executado com sete tiros - seis na região do tórax e um no pescoço. Ele tinha três passagens pelo sistema penal, todas por tráfico de drogas e estava evadido do sistema penal. Nesta sexta-feira, além de Alessandro Navarro, Diego Alexandre Barreiros da Silva, 30 anos, também evadido do sistema, por tráfico de drogas, foi morto por volta das 18h30, no Telégrafo.