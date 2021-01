Evadido do sistema penal é morto a tiros no Parque Verde, em Belém

No início desta noite de quinta feira (21), um homem foi morto a tiros no bairro do parque Verde, em Belém. A vítima é Carlos Alberto Lages Ribeiro Filho, 37 anos, morador do mesmo bairro. Ele estava em casa e teria recebido uma ligação telefônica e saiu até a rua Bragança, que corta a avenida Augusto Montenegro, (bem ao lado do supermercado na avenida Independência), ao chegar na rua, ele foi executado a tiros por um ou dois homens em uma motocicleta. As informações dão do oficial a aspirante do 24º Batalhão da Polícia Militar, Bruno Mazzé.

Estão no local do crime guarnições do 24º BPM, Polícia Cívil e a equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Familares de Carlos Alberto também estão nas proximidades da cena do crime.

Carlos Alberto foi atingido por sete tiros. Seis na região do tórax e um no pescoço. A perícia não achou projéteis, mas acredita, pela característica dos ferimentos, tratar-se de calibre 32.

A PM confirma que Carlos Alberto tinha três passagens pelo sistema penal, todas por tráfico de drogas. Ele era considerado evadido do sistema penal por ter quebrado a tornozeleira eletrônica, com a qual deveria ser monitorado.