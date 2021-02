Jovem é preso por tráfico de drogas na Augusto Montenegro, em Belém

A guarnição do 10° Batalhão de Polícia Militar (10ºBPM) informou que por volta das 18h, em ronda pela avenida Augusto Montenegro com a Passagem Fé em Deus, em Belém, os policiais suspeitaram do comportamento de Alex da Conceição Paz, mais conhecido como Pereira. Os militares abordaram-no e encontraram com ele oito papelotes de substância análoga à cocaína, após, na casa do acusado, a polícia encontrou mais 180 papelotes da mesma substância, encaminhada para análise no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O jovem foi levado para os procedimentos cabíveis, sob a acusação de tráfico de drogas, para a Delegacia de Polícia local.