Jovem é preso após golpear irmão com barra de ferro, no interior do Pará

Uma briga de família quase terminou em morte na noite da última terça-feira (10), no município de Conceição de Araguaia, sudeste do Pará. Dois irmãos entraram em luta corporal e um deles, identificado como Kemuel Silva Lima, de 20 anos, acabou golpeando o outro com uma barra de ferro pontiaguda, ferindo-o gravemente. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). As informações são do portal Correio de Carajás.

Testemunhas que presenciaram a briga acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local encontrou a vítima ensanguentada. Ele informou aos policiais que o irmão estaria sob efeito de drogas e havia fugido do local, em direção a uma área de mata que fica perto do bairro Flamboyant.

O acusado foi capturado pelos militares enquanto tentava se esconder na mata. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais. Segundo a PM, Kemuel precisou ser contido e algemado, pois estava muito agressivo.

Ainda de acordo com a PM, o acusado seria usuário de drogas e estaria tentando furtar objetos do próprio irmão, o que teria provocado a briga entre os dois. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal, cuja pena prevista é de três meses a um ano de detenção.