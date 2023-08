Jovem é morto a tiros na porta de casa em Marabá

Maycon Barbosa da Silva, de 21 anos foi morto a tiros na frente da própria casa, na madrugada deste domingo (13), no bairro São Félix Pioneiro, em Marabá, no sudeste do Pará. Ele é suspeito de invadir residências para roubar e agredir moradores, mas as autoridades não confirmaram se essa hipótese tenha a ver com a morte dele. Até a última atualização desta matéria, ninguém foi preso pelo homicídio. Com informações do Debate Carajás.

Testemunhas contaram que o crime foi cometido por indivíduos que estavam dentro de um carro branco, de modelo não identificado. O veículo em questão ficou aguardando a vítima até o momento em que o autor dos disparos baleou o rapaz no tórax, braço e nádegas. Após o crime, o automóvel fugiu do local.

A Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, iniciou as investigações do caso e acompanhou a remoção do corpo de Maycon, trabalho feito pela Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à PC e aguarda retorno.