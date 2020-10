Jovem é morto a tiros, em Porto de Moz, pelo ex da namorada

Um jovem, de 19 anos, foi assassinado no município de Porto de Moz, no norte do Pará. Horas antes da morte dele, já havia sido agredido pelo ex-companheiro da namorada. Até que, na madrugada desta quarta (14), o homem chegou ao extremo de tirar a vida do rapaz. A mulher teve apenas alguns machucados no primeiro ataque, mas nada grave. O assassino foi preso, em flagrante, pouco tempo depois.

O primeiro ataque ocorreu em uma praça de Porto de Moz. O jovem e a ex-companheira do assassino estavam juntos. Irritado ao flagrar os dois, o homem agrediu o casal, que conseguiu fugir. Mas o criminoso não ficou satisfeito. Às 3h, aproximadamente, o ex da moça voltou a perseguir os dois, dessa vez, em um imóvel particular. Uma festa estava ocorrendo.

Com uma arma de fogo, assassino atirou contra o namorado da ex-companheira. O rapaz morreu na hora. Ele fugiu do local, com o apoio de mais uma pessoa. Dias antes, a mulher já havia solicitado medidas protetivas à justiça. Sobravam testemunhas para os dois crimes e a Polícia Civil conseguiu capturar o homem pouco depois.

O assassino foi autuado, em flagrante, por homicídio e já está à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em busca do homem que deu fuga ao criminoso após o crime.