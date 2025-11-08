Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é encontrado decapitado e marcado com "X9" no peito

A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar

O Liberal
fonte

Vítima foi encontrada em uma estrada de chão entre os bairros 12 de Outubro, onde morava, e Vitória (Foto: Fábio Costa / O Liberal)

O corpo do jovem Taysso Rodrigues Baia, 25 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (8) na Estrada Icuí-Guajará, próximo à COPEM, em Ananindeua.De acordo com o perfil de Wesley Costa, ele havia saído na noite anterior para comprar itens para um churrasco que faria com a mãe e não retornou para casa. O corpo foi localizado decapitado, com uma inscrição no peito contendo a palavra “X9”, feita aparentemente com uma faca.

Taysso tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, o que levanta a suspeita de que o crime possa estar relacionado a acerto de contas. A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar, que acionaram a Polícia Científica para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Ainda de acordo com o perfil de Wesley Costa., agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Ananindeua investigam o caso. A linha inicial de apuração aponta para uma execução com características de mensagem criminosa, comum em disputas de facções. Câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem ajudar a esclarecer a motivação e a identificar os envolvidos na morte brutal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é encontrado decapitado e marcado com "X9" no peito

A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar

08.11.25 19h45

PROTESTO

Comunidade faz protesto após invasão de prédio de Paróquia em Icoaraci

O ato ocorreu na manhã deste sábado (8), no bairro do Cruzeiro

08.11.25 18h23

CRIMES SEXUAIS

Mais de 4,8 mil casos de pedofilia foram registrados no Pará em 2025

A apologia a esse crime teve repercussão após o caso da comercialização de bonecas sexuais com aparência infantil em um site de vendas internacional

08.11.25 18h00

HOMICÍDIO

Jovem é assassinado a tiros em frente à escola de Marabá

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (7), no núcleo Morada Nova

08.11.25 17h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casal é preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de contador em Xinguara

Na residência da vítima, a polícia descobriu vestígios de sangue em dois lençóis e em um colchão; contudo, não havia indícios de arrombamento

08.11.25 10h16

tristeza

Pais são presos suspeitos de matar bebê de 11 meses em Ananindeua

Segundo informações repassadas pelo tenente Paraense, da Polícia Militar, a ocorrência começou na manhã desta quinta-feira (6), quando o casal levou o filho até a UPA do Aurá

06.11.25 23h07

PROTESTO

Comunidade faz protesto após invasão de prédio de Paróquia em Icoaraci

O ato ocorreu na manhã deste sábado (8), no bairro do Cruzeiro

08.11.25 18h23

INVESTIGAÇÃO

Corpo de bebê de 10 meses morto após agressão em Ananindeua é liberado e entregue à avó materna

Igor Gael morreu na quinta-feira (6) após sofrer uma forte agressão no abdômen que causou o rompimento do fígado

07.11.25 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda