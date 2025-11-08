Jovem é assassinado a tiros em frente à escola de Marabá

Um jovem identificado como Diego Pereira Alves foi morto a tiros na noite de sexta-feira (7) em frente à casa onde morava, próximo a uma escola, no núcleo Morada Nova, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por vários disparos e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

A Polícia Civil comunicou em nota que apura o crime. "Segundo as diligências iniciais, a vítima apresentava lesões características com as provocadas por projétil de arma de fogo (PAF). Perícias técnicas foram requisitadas e realizadas, e o laudo pericial atestará a causa. As investigações são presididas pela Delegacia de Homicídios de Marabá, que segue em diligências para indicar a autoria do fato", declarou.

Conforme as informações do Portal Debate Carajás, testemunhas relataram ter ouvido uma sequência de tiros e acionaram a Polícia Militar. Os agentes foram ao local e constataram o homicídio. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica. Os peritos realizaram os procedimentos cabíveis e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde será identificado oficialmente.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do homicídio ou quem seriam os autores. A Polícia Civil esteve no local e instaurou inquérito para investigar o homicídio. Além disso, os agentes trabalham para coletar informações que possam levar à localização e prisão dos responsáveis pelo crime.