Jovem é atacado e morto a tiros na porta da casa onde morava, em Igarapé-Miri

​Um homicídio foi registrado, na tarde desta quarta-feira, 16, na cidade de Igarapé-Miri, região nordeste do estado. O crime contra a vida de Gean Carlos Lobato Ferreira, de 22 anos, ocorreu por volta das 16h, na rua Rui Barbosa.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava sentada na frente de sua residência, quando homens armados chegaram em um carro, cujo modelo não foi identificado. Dois suspeitos desceram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Gean ainda chegou a correr para dentro do imóvel de uma vizinha, mas continuou sendo alvejado e morreu ali mesmo. Os criminosos fugiram logo em seguida, tomando rumo desconhecido. A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso.

Profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP) foram acionados para realizar a perícia de local de crime e remover o corpo de Gean ao Instituto Médico Legal (IML). A possível causa do crime não foi informada. Mas, segundo informações colhidas pela polícia no local, a vítima vinha se envolvendo com a constante prática de crimes no município.