Jovem é assassinado por segurança de casa de festa em Melgaço, no Marajó

A Polícia Civil, em Melgaço, no Marajó, informou que apura as circunstâncias do assassinato de Leonardo Alves, de 26 anos, por volta das 6h30, desta quinta-feira (30). O autor do homicídio não foi localizado.

A PC abriu inquérito policial para esclarecer a motivação do homicídio e encontrar o segurança de uma casa de festa, acusado de ser o autor do crime. .

Leonardo era casado e deixa dois filhos. Ele trabalhava como pintor.