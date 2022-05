Jovem é assassinado a tiros em frente à faculdade onde estudava, em Redenção

Um crime violento assustou os moradores do município de Redenção, no sudeste do Pará, na noite da última quarta-feira (11). Um jovem identificado apenas pelo prenome Luiz Felipe foi assassinado a tiros em frente à faculdade onde estudava, localizada na rodovia BR-155. A motivação e autoria do crime ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Com informações do portal Debate Carajás.

De acordo com os relatos de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 23h. Depois de ser baleado em frente à faculdade, populares acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e constatou que o rapaz já estava morto. Não houve tempo para que a vítima fosse socorrida, já que ele morreu na hora.

Os policiais acionaram a Polícia Científica do Pará (PCP), que enviou uma equipe até o local do crime para fazer a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde foi liberado para sepultamento. O caso chocou moradores da região e familiares e amigos da vítima, que ficaram muito abalados.

Até o momento desta publicação, o autor dos disparos ainda não havia sido identificado. A motivação do crime também segue sendo investigada. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.