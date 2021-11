Jovem e adolescente roubam carro, mas são capturados na hora da fuga em Belém

Um casal foi capturado por agentes do 27º Batalhão da Polícia Militar (BPM) pouco após roubar um carro, na tarde deste domingo (31), na capital paraense. Os envolvidos na ação criminosa foram um jovem de 20 anos e uma adolescente de 15 anos, que foram interceptados pela polícia no quilômetro 1 da rodovia BR-316. O crime ocorreu no bairro da Sacramenta e a dupla tentava despistar as autoridades policiais, mas foi encontrada.

Segundo informações divulgadas pela PM, a guarnição responsável por deter o casal fazia ações de policiamento ostensivo na área do Complexo do Entroncamento, quando foi acionada para abordar um veículo prata, semelhante ao que havia sido roubado pouco antes.

O automóvel suspeito foi parado e os militares iniciaram as buscas dentro do veículo, momento em que a guarnição encontrou um revólver calibre 22 em posse do jovem e da adolescente.

Em seguida, os agentes da PM encontraram o proprietário do veículo e o caso foi registrado na Seccional Urbana da Sacramenta para a realização dos procedimentos administrativos legais.