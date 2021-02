Jovem é abordado e morto por dupla em moto enquanto empinava pipa

Juarez Jonas Santos, de 19 anos, conhecido pelo apelido de 'Mata Rato', foi morto a tiros no final da tarde desta sexta-feira, 12. O crime aconteceu por volta de 17h40, na rua dos Tembés, À esquina da travessa dos Tupinambás, no bairro da Condor, em Belém. No momento da execução a vítima empinava pipa na rua e, segundo testemunhas, a mãe teria presenciado tudo.

Informações repassadas à polícia dão conta de que Juarez estava distraído com a brincadeira quando foi abordado por um casal que chegou em uma motocicleta. Um deles chamou pelo nome da vítima e logo em seguida efetuou vários disparos de arma de fogo. Ao constatarem que ele estava gravemente ferido, fugiram do local.

O jovem morreu pouco tempo depois, ainda no local do crime. A mãe e outros familiares, muito abalados, se mantiveram próximos ao corpo que ficou aguardando a chegada dos peritos do CPC Renato Chaves para a coleta das informações e remoção ao IML. As motivações e a autoria do crime serão investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Ninguém na localidade conseguiu reconhecer os dois suspeitos.