Jovem desaparecida é localizada após mais de 42h de buscas

Giselle Silva do Couto Coelho, de 25 anos, que estava desaparecida desde às 19h da última quinta-feira (22), foi encontrada na tarde deste sábado (24). De acordo com informações de familiares, a jovem entrou em contato para dar notícias, avisar que está bem e permanece na casa de amigos. O caso estava sendo investigado pela Delegacia de Desaparecidos.

A maior preocupação da família era com os perigos que Giselle poderia estar correndo nas ruas. Ela havia saído da residência em que mora com os pais, no bairro da Campina, em Belém, vestida com um conjunto de roupas alaranjadas. A situação ocorreu após uma discussão.

A jovem foi vista pelo namorado nas proximidades do Portal da Amazônia na mesma noite em que desapareceu. Porém, com a chuva, Giselle acabou sendo perdida de vista. Depois, um amigo da família a encontrou em um ônibus que faz a linha Pedreira Lomas. Ela relatou ter pedido dinheiro para alguém na rua para pagar a passagem.

Entretanto, ainda devido ao temporal e a pressa que Giselle aparentava estar, não foi possível a acompanhar. A família passou mais de 24h apenas com essa informação. O último relato sobre o paradeiro dela é que, por volta das 16h de sexta-feira (24), a jovem esteve em uma delegacia.