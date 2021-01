Jovem desaparece após pisar em buraco em rio de Santarém

Um jovem desapareceu no rio Tapajós, em uma área conhecida como Ponta do Cururu, em Santarém, no oeste paraense, nesta quinta-feira. Mergulhadores do 4º Grupamento de Bombeiros (GBM) realizam as buscas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teria sumido após pisar em um buraco. No momento do acidente, ele estava acompanhado por uma jovem, mas ela conseguiu sair da água nadando.

As buscas começaram por volta das 17h30, mas o jovem ainda não foi encontrado.