Jovem de Paragominas é encontrado morto no Chile; família busca apoio para traslado

Jack Power Gomes Castro, jovem natural da cidade de Paragominas, no nordeste do Pará, foi encontrado morto no Chile. A informação sobre a morte começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (19). As circunstâncias da morte do jovem ainda não foram esclarecidas, e não há detalhes sobre a data exata do ocorrido, nem sobre o motivo de sua viagem ao Chile e as pessoas que o acompanhavam.​ A família de Jack iniciou uma campanha de arrecadação financeira para custear o traslado do corpo ao Pará.

