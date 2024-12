Jovem de 29 anos morre em acidente de moto na Terra Firme

Um motociclista identificado como Breno Henrique Silva Gama, 29 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito na madrugada de quarta-feira (25), na avenida do Tucunduba, bairro da Terra Firme, em Belém.

De acordo com informaçõ​es de moradores da área, a vítima teria perdido o controle da direção. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Breno jogado na calçada do canal do Tucunduba, próximo da motocicleta dele.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz morreu após colidir com um muro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, informou a PC.

“A Polícia Civil informa que Breno Henrique Silva Gama, 29 anos, morreu após colidir com a motocicleta em que pilotava em um muro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, diz o comunicado da instituição enviado à reportagem.